Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Pkw-Aufbrüche

Mühlacker (ots)

Unbekannte machten sich in der Zeit von Mittwoch auf Donnerstag an drei Pkw zu schaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter jeweils eine Scheibe ein, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus den Pkw wurden Gelbeutel mit Bargeld erbeutet. Die Pkw waren Bei der Frauenkirche, in der Alemannenstraße und in der Breslauer Straße geparkt. Hinweise auf die Unbekannten liegen derzeit nicht vor. Der Tatzeitraum kann von Mittwoch, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 06.20 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell