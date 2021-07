Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW

FDS) Calw

Glatten - Kontrollen: Beeinflusste Fahrer

Pforzheim (ots)

Drei beeinflusste Fahrer von Fahrzeugen wurden im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag kontrolliert und beanstandet.

Am Donnerstagnachmittag wurde in der Lombacher Straße in Glatten ein 26-jähriger Opel-Fahrer angehalten. Ein Drogenvortest verlief auf Cannabis positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben.

Um 19.45 Uhr wurde am Schloßberg in Calw ein 23-jähriger Opel-Fahrer kontrolliert, der ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis stand. Auch er musste eine Blutprobe abgeben.

Am Freitagmorgen gegen 01.55 Uhr fiel in der Calwer Straße in Calw ein 36-jähriger Radfahrer auf, der aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung nicht mehr in der Lage war, das Fahrrad sicher zu führen. Einen Alkoholtest wollte der Mann nicht durchführen. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Alle drei Verkehrsteilnehmer erwarten nun Anzeigen.

Beeinflussung im Straßenverkehr ist eine der Hauptursachen bei schweren Verkehrsunfällen. Das Polizeipräsidium Pforzheim wird die Kontrollen konsequent fortführen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell