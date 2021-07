Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Leichtverletzt: Vorrang missachtet

Pforzheim (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr. Ein 22-jähriger Smart-Fahrer bog von der Bleichstraße nach links in Richtung Sedansplatz ab und missachtete den Vorrang eines entgegenkommenden 35-jährigen VW-Fahrer. Bei dem Unfall wurde der 35-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

