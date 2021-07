Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Zeugen gesucht: Diebstahl aus Firmengelände

Knittlingen (ots)

Unbekannte haben in Knittlingen in der Zeit von Mittwoch, 15:30 Uhr, bis Donnerstag, 07:00 Uhr, vom Firmengelände einer Firma in der Bertha-Benz-Straße Baumaterialien entwendet. Es werden nun Zeugen gesucht.

Die unbekannten Diebe gelangten auf bislang ungeklärte Weise auf das umzäunte Gelände und entwendeten die Baumaterialien unter Zuhilfenahme eines dort befindlichen Gabelstaplers. Dabei rammten sie wohl mit dem Gabelstapler einen geparkten Lkw, wodurch beide Fahrzeuge beschädigt wurden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.500 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

