Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Zeugen gesucht: Diebstahl von Baustellen

Nagold (ots)

Unbekannte haben in Nagold in der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, von zwei Baustellen Baumaschinen gestohlen. Die Taten könnten im Zusammenhang stehen. Es werden nun Zeugen gesucht.

Die unbekannten Diebe entwendeten an einer Baustelle in der Straße "Am Eisberg" eine Rüttelplatte der Marke Wacker, DPU 4045, gelb mit grüner Sprühfarbe. Außerdem nahmen sie zwei Anhängerauffahrrampen mit. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Des Weiteren wurde von Unbekannten an der Eisbergsteige eine Rüttelplatte der Marke Ammann, APH 6030, blau, von einer Baustelle gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

