Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Tödlicher Verkehrsunfall

Pforzheim (ots)

(FDS) Alpirsbach - Am Mittwochabend ereignete sich in Alpirsbach ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fahrradfahrer tödlich durch einen Pkw verletzt wurde. Die 54jährige Audi-Fahrerin fuhr auf der Fluorner Straße von Loßburg kommend in Richtung Peterzell. In einer langgezogenen Rechtskurve auf Höhe des Golfplatzes kam sie aus bislang noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden 62jährigen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer wurde durch die Kollision tödlich verletzt. Die Audifahrerin kam im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und krachte in eine Scheune. Hierdurch wurde sie schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Ein Gutachter wurde hinzugezogen. Vor Ort waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, acht Fahrzeuge der Feuerwehr mit 36 Mann sowie drei Funkstreifen der Polizei im Einsatz. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Fluorner Straße voll gesperrt werden

Nadine Fromm

Führungs-und Lagezentrum

