POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Versuchter Raub in Linienbus

Pforzheim (ots)

Am Dienstagabend ist es zu einer versuchten räuberischen Erpressung im Bereich des Leopoldplatzes gekommen.

Eine Gruppe augenscheinlich Minderjähriger näherte sich gegen 19.15 Uhr am Bussteig Nr. 6 einem blauen Linienbus, dessen Türen bereits geschlossen waren. Eine Person aus der Gruppe klopfte gegen die Tür und der Busfahrer öffnete diese. Als die minderjährige männliche Person im Bus war, forderte diese unter Vorhalt einer Pistole Geld vom Busfahrer. Als dieser der Forderung nicht nachkam, flüchteten die Minderjährigen in Richtung Goethestraße. In diesem Zusammenhang wurde im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen im Bereich an der Enz eine Personengruppe kontrolliert. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die insbesondere zum Vorgang am Leopoldplatz Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminaldauerdienst unter 07231 186-4444 zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

