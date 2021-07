Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Firma ein

Keltern (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 03:20 Uhr in eine Firma in der Felix-Wankel-Straße in Keltern-Dietlingen eingebrochen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude und entwendeten Metalle im Wert von mehreren tausend Euro. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell