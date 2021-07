Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Zeugen gesucht: Eine Person nach Unfallflucht verletzt

Haiterbach (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein noch unbekannter Autofahrer in Haiterbach einen Unfall verursacht, bei dem eine Motorradfahrerin verletzt wurde und ist einfach davongefahren. Es werden nun Zeugen gesucht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr die 16-jährige Motorrad-Fahrerin kurz vor 18 Uhr auf dem Talheimer Weg von Talheim in Richtung Haiterbach. Nach einer Kuppe kam ihr kurz vor der Einmündung Heerstraße ein silberner Pkw entgegen, der ihren Angaben nach auf ihrer Fahrbahnseite fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die 16-Jährige nach rechts in den Grünstreifen aus und stürzte in der Folge. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Autofahrer fuhr einfach weiter. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 9305-0 zu melden.

