Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Ötisheim - Unfall an einer Stopp-Stelle, eine Person wird verletzt

Ötisheim (ots)

Am Dienstagnachmittag hat ein Opel-Fahrer gegen 15:45 Uhr in Ötisheim einen Unfall verursacht, bei dem eine VW-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 89-jährige Opel-Fahrer auf der Wallgrabenstraße in Richtung Landesstraße 1132. An der Stopp-Stelle wollte er nach links in die Landesstraße 1132 abbiegen und übersah wohl die auf der Landesstraße fahrende 33-jährige VW-Fahrerin. Daraufhin kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die 33-Jährige leicht verletzt und in der Folge mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 20.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

