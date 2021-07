Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neuenbürg - Unfall: Verletzte Personen durch Fehler beim Abbiegen

Neuenbürg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 25.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen in Neuenbürg.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 38 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 07:35 Uhr auf der Ottenhäuser Straße in Richtung Ottenhausen. Als er nach links in die Schillerstraße abbiegen wollte, übersah er wohl eine entgegenkommende 24-jährige Hyundai-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Dabei wurden der Opel-Fahrer und die Hyundai-Fahrerin leicht verletzt, weshalb beide im Anschluss mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25.000 Euro. Beide Pkws mussten abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

