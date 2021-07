Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Alkoholisierter bedroht Mann und widersetzt sich Einsatzkräften

Pforzheim (ots)

Ein stark alkoholisierter 27-Jähriger hat Montagnacht gegen 21:20 Uhr in der Straße "Am Waisenhausplatz" in Pforzheim einen Mann bedroht und sich im späteren Verlauf den Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord widersetzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand bedrohte der 27-Jährige den 38-jährigen Mann vor einer Bar mit Worten. Als der 38-Jährige ein Messer in der Socke des 27-Jährigen stecken sah, überwältigte er ihn mit Hilfe eines Zeugen und rief die Polizei. Diese nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten das Messer aus der Socke. Ein Alkoholvortest ergab beim Tatverdächtigen einen Wert von rund 2,7 Promille. Da er leichte Verletzungen aufwies, wurde ein Rettungsdienst hinzugezogen, der ihn in der Folge zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus brachte. Dort zeigte sich der 27-Jährige zunehmend renitent und aggressiv, so dass er durch die Beamten fixiert werden musste. Als sein Aufenthalt im Krankenhaus aus medizinischer Sicht nicht mehr notwendig war, wurde der stark alkoholisierte und nach wie vor renitente Mann in Gewahrsam genommen und in der Folge zum Polizeirevier Pforzheim-Nord gebracht. Im Zuge dessen kam es mehrfach zu Beleidigungen und Widerstandshandlungen gegen die Einsatzkräfte, wobei zwei Beamte leichtverletzt wurden. Da aufgrund seines Verhaltens und seiner starken Alkoholisierung mit weiteren erheblichen Störungen zu rechnen war, musste er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen. Ihn erwarten nun Anzeigen.

Beatrice Suppes, Pressestelle

