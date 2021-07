Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Alkoholisierte flüchtet von Unfallstelle und gefährdet und beleidigt andere Verkehrsteilnehmer

Pforzheim (ots)

Durch Fahndungskräfte gestoppt und kontrolliert wurde am Sonntagabend gegen 19.40 Uhr ein 27-jähriger Fahrer eines weißen Audi Q7 mit Calwer Kennzeichen in der Würmtalstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der Mann gegen 18.50 Uhr auf einem Parkplatz in der Inselstraße im Stadtteil Eutingen. Hier beschädigte er beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw und flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Gegen 19.05 Uhr fiel der Mann in der Huchenfelder Hauptstraße auf. Hier soll er einen Pkw trotz Überholverbots überholt und anschließend in einer Kurve ausgebremst haben. Nachdem der 27-Jährige den Pkw-Fahrer beleidigt hatte, beschleunigte er sein Fahrzeug wieder und führte in der Folge ein gefährliches Überholmanöver trotz Gegenverkehr durch.

Bei der späteren Kontrolle in Würmtalstraße stellten die Beamten eine starke Alkoholisierung fest. Im Pkw konnten die Beamten geringe Mengen Cannabis auffinden. Einen Alkohol- und Drogenvortest verweigerte der Mann zunächst.

Der 27-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, musste eine Blutprobe abgeben. Ein später durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Da aufgrund seines Verhaltens mit weiteren erheblichen Störungen zu rechnen war, musste er die Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere Verkehrsteilnehmer, die beleidigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeiinspektion, Tel. 07231 186-3111, in Verbindung zu setzen.

