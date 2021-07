Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Zeugen gesucht: Unter Alkohol Unfall verursacht

Maulbronn (ots)

Ein Schaden von rund 4000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 35 am Montag gegen 23.30 Uhr. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 46-jähriger Opel-Fahrer von Knittlingen kommend in Richtung Maulbronn unterwegs. Kurz nach der Auffahrt Maulbronn-West kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der Pkw in der Böschung umkippte. Glücklicherweise wurde der Opel-Fahrer nicht verletzt.

Nach dem Unfall sollen Ersthelfer dem 46-Jährigen geholfen haben, aus dem Pkw auszusteigen. Der Mann war stark alkoholisiert. Einen Alkoholtest konnte er nicht durchführen.

Der 46-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Zeugen oder Hinweisgeber, insbesondere die Ersthelfer, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker, Tel. 07041 9693-0, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell