Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Oberreichenbach - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Motorrades

Oberreichenbach (ots)

Zwei Leichtverletzte und insgesamt rund 19.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagabend bei Oberreichenbach.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 19:00 Uhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 296 aus Richtung Bad Wildbad-Calmbach kommend in Richtung Oberreichenbach. Im Bereich einer Rechtskurve überholte der Harley-Davidson-Fahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug, kam in der Kurve auf die Gegenfahrbahn und streifte den Opel eines entgegenkommenden 39-Jährigen. In der Folge stürzte der Kradfahrer und seine 51-Jährige Mitfahrerin und sie trugen leichte Verletzungen davon. Der Opelfahrer wich vor der Kollision nach rechts aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell