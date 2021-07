Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Zeugen gesucht nach Einbruch in eine Bäckerei

Pfalzgrafenweiler (ots)

In der Nacht von Samstag, 22:00 Uhr, auf Sonntag, 05:15 Uhr, sind Unbekannte in eine Bäckerei in Pfalzgrafenweiler eingebrochen.

Die Unbekannten drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten in der Dieselstraße ein und entwendeten mehrere tausend Euro aus einem Tresor. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Rufnummer 07451 96-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

