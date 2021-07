Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Dornstetten - Alkoholisierter Mann fällt beim Einparken auf

Dornstetten (ots)

Am Samstagnachmittag machte ein 55-jähriger auf sich aufmerksam, als er beim Versuch seinen VW in eine Parklücke einzuparken zwei Fahrzeuge touchierte. Ein Zeuge konnte den Mann dabei beobachten, wie er, gegen 17:00 Uhr, versuchte in der Musbacher Straße seinen VW in eine Parklücke zu rangieren. Hierbei touchierte er jedoch zwei bereits geparkte Fahrzeuge. Bei der darauf durchgeführten Unfallaufnahme nahmen die Beamten des Polizeirevier Horb deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer wies einen Atemalkoholwert von über 2 Promille auf. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.100 Euro.

Der 55-jährige musste eine Blutprobe, sowie seinen Führerschein abgeben.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell