Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar- Offensichtlich Verkehrsunfall provoziert - Zeugen nach Sturz von Radfahrer gesucht

Horb am Neckar (ots)

Am Samstagnachmittag stürzte in Horb ein 28-jähriger Fahrradfahrer nachdem es der Fahrer eines Peugeot mit französischer Zulassung wohl auf den Unfall angelegt hatte. Der 28-jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Peugeot, gegen 16:50 Uhr, zunächst die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Bahnhof. Beide Fahrer mussten an der Kreuzung nach der Christopherusbrücke verkehrsbedingt an einer roten Ampel anhalten, wobei der Fahrradfahrer am Peugeot vorbeifuhr und vor dem Pkw zum Stehen kam. Daraufhin hupte der Fahrer des Peugeot. Nachdem die Ampel auf Grünlicht umgeschaltet hatte, bog der 28-Jährige mit seinem Rennrad rechts in die Dammstraße ein. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr immer dichter auf den Fahrradfahrer auf. Anschließend überholte er, bremste ab und drängte ihn nach rechts von der Fahrbahn ab, bis es letztlich zur Berührung der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Infolgedessen stürzte der 28-Jährige. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich der Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Unfallhergang oder auch nur Auszüge des Sachverhalts beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb unter der Telefonnummer 07451 96-0 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

