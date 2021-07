Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb - Gegen Baum geprallt: Nach Überholvorgang Führerschein beschlagnahmt

Horb am Neckar (ots)

Ein Schaden von rund 60.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 4780. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer von Altheim kommend in Richtung Ziegelhütte. In einer Linkskurve scherte er zum Überholen aus, um zwei vor ihm fahrende Pkw zu überholen. Die Überholstrecke konnte er aufgrund der Kurve nicht komplett einsehen.

Der 32-Jährige kam schließlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit und nasser Fahrbahn im Kurvenbereich ins Schleuder, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Der Führerschein des 32-jährigen Mannes wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen.

Dirk Wagner, Pressestelle

