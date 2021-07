Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Zeugen gesucht: Gefährdung einer Fußgängerin auf dem Zebrastreifen

Birkenfeld (ots)

Am Montag, 28.06.2021, hat ein unbekannter Autofahrer in der Hindenburgstraße in Birkenfeld-Gräfenhausen eine 71-jährige Fußgängerin beim Überqueren des Zebrastreifens gefährdet.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte die 71-Jährige gegen 11 Uhr den Zebrastreifen überqueren. Währenddessen nahm sie ein Auto wahr, welches auf der Hindenburgstraße aus Richtung Ottenhausen in Richtung Arnbach fuhr und innerorts ein anderes Auto überholte. Dabei beschleunigte der unbekannte Autofahrer wohl stark und bremste vor dem Zebrastreifen nicht ab, so dass die Fußgängerin mitten auf dem Zebrastreifen stehen bleiben musste um eine Kollision zu verhindern. Der Unbekannte fuhr dann knapp vor der 71-Jährigen vorbei. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Audi mit Freudenstädter Kennzeichen, am Steuer saß ein junger Mann.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

