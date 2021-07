Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Zwei Männer nach Auseinandersetzung verletzt

Pforzheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim - und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Zwei Männer wurden am Sonntagmorgen gegen 02.45 Uhr in der Ersinger Straße nach einem Angriff mit einem Messer verletzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befand sich ein 21-Jähriger auf dem Nachhauseweg, als er auf zwei männliche Personen traf. Nach einem kurzen Wortgefecht kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der 21-Jährige von einem der beiden Männer mit einem Messer verletzt wurde. Mit Verletzungen musste er in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand nicht.

Die beiden Männer entfernten sich von der Örtlichkeit und trafen in der Ersinger Straße unmittelbar darauf auf einen 22-Jährigen, welcher sich ebenfalls auf dem Heimweg befand. Auch dieser wurde von einem der beiden Männer mit einem Messer verletzt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte ein 21-Jähriger in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Auch die vermeintliche Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Das Polizeipräsidium Pforzheim war mit neun Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Die Fahndungsmaßnahmen wurden durch einen Polizeihubschrauber unterstützt.

Der zweite Unbekannte wird derzeit noch gesucht. Er wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 190 cm groß, dunkle Bekleidung und hatte die Haare zu einem Zopf gebunden.

Die Hintergründe der beiden Taten sind Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 21-jährige vorläufig festgenommene Deutsche wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dr. Bernhard Ebinger, Staatsanwaltschaft Karlsruhe - Zweigstelle Pforzheim -

Dirk Wagner, Pressestelle Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell