Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Fußgängerin von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Freitag, gegen 09.30 Uhr, kam es in Pforzheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 58jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. Der Fahrer eines silberfarbenen Pkw bog von der Zerrenerstraße in die Goethestraße ein und erfasste dort die Fußgängerin, die gerade dabei war, die Goethestraße zu überqueren. Der Fahrer des silberfarbenen Pkw stieg aus, schaute sich kurz um und fuhr dann, ohne sich weiter um die Frau zu kümmern, davon. Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Mann, ca. 60 bis 70 Jahre alt, kurzes graues Haar, Brillenträger. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere solche, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder seinem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Pforzheim in Verbindung zu setzen. Rufnummer 07231/186-3111.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell