Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Pkw contra Motorrad, ein schwer verletzter Motorradfahrer

Pforzheim (ots)

Am Samstag gegen 14.30 Uhr wollte ein 52jähriger Mercedesfahrer Am Hauptgüterbahnhof vom Parkplatz des ZG Raiffeisenmarktes in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei übersah der Mercedesfahrer ein Motorrad. Ein 25jähriger Yamahafahrer war auf der Straße Am Hauptgüterbahnhof in westliche Richtung unterwegs. Das Motorrad prallte gegen den linken vorderen Kotflügel und der Motorradfahrer wurde über die Motorhaube hinweg auf die Straße geschleudert. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt in eine örtliche Klinik gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 EURO und mussten abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim hat den Unfall aufgenommen.

Polizeipräsidium Pforzheim

Führungs- und Lagezentrum Harald Huber

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell