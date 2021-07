Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Alkoholisiert von der Fahrbahn abgekommen

Unterreichenbach Kapfenhardt (ots)

Einen Verkehrsunfall unter alkoholischer Einwirkung verursachte am Freitag gegen 22.06 Uhr ein 40-jähriger Fahrer eines Pkw BMW. Der Fahrer war auf der Kreisstraße von Grunbach in Richtung Kapfenhardt unterwegs, als er aufgrund alkoholischer Beeinflussung eine Linkskurve nicht mehr richtig einschätzen konnte und deshalb nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Bei dem Aufprall wurde der Fahrer leicht verletzt. Am Unfallort stellte eine Funkstreife des Polizeireviers Calw bei dem Fahrer eine so starke Alkoholeinwirkung fest, dass eine Blutentnahme zur Beweissicherung erfolgen musste und der Führerschein des Fahrers einbehalten wurde. Zur Bergung des Unfallfahrzeuges war ein Abschleppwagen erforderlich.

