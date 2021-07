POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Illegale Graffiti: Polizei erwischt Jugendlichen

Polizeipräsidium Pforzheim

Freudenstadt (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag einen 14-jährigen Jugendlichen erwischt, der im Verdacht steht, die Wand eines Gebäudes in Wittlensweiler mit Graffiti besprüht zu haben.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 13:45 Uhr eine Person gemeldet, die in der Alten Poststraße Graffiti sprüht. Als die hinzugeeilten Polizeibeamten eintrafen, konnten sie den 14-Jährigen noch vor Ort aufgreifen. Er räumte in der Folge ein, Graffiti gesprüht zu haben. Die Beamten übergaben den Jugendlichen an seine Mutter und es erwartet ihn nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die konkrete Höhe des durch die Farbschmierereien entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

