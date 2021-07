Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Rascher Fahndungserfolg: Polizeibeamte nehmen nach räuberischem Diebstahl Tatverdächtige fest

Pforzheim (ots)

Einsatzkräften des Polizeireviers Pforzheim-Nord ist am Mittwochnacht ein rascher Fahndungserfolg gelungen. Dabei nahmen die Beamten mehrere Tatverdächtige eines räuberischen Diebstahls in Pforzheim vorläufig fest.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machten sich die Tatverdächtigen gegen 22:40 Uhr an einem in der Bauschlotter Straße abgestellten Roller zu schaffen. Als der Rollerbesitzer und sein Mitfahrer zurückkamen, erwischte er die Männer bei der Tat und stellte sie zur Rede. Daraufhin zog einer der Tatverdächtigen einen Teleskopschlagstock und bedrohte den Rollerbesitzer sowie dessen Mitfahrer. Danach flüchteten sie mit einem Pkw und entwendeten hierbei den Helm des Mitfahrers. Im Rahmen einer sofort nach Bekanntwerden eingeleiteten Fahndung entdeckten Streifen des Polizeireviers Pforzheim-Nord im Bereich eines Parkplatzes an der Autobahnanschlussstelle Pforzheim-Nord den Pkw mit den gesuchten Tatverdächtigen. Die Einsatzkräfte fanden den Teleskopschlagstock, ein Einhandmesser sowie den entwendeten Helm bei ihnen auf. Daher wurden die Personen vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Im Verlauf der Kontrolle nahmen die Einsatzkräfte beim Fahrer außerdem Anzeichen für Drogenkonsum wahr. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb der Fahrer auch noch eine Blutprobe abgeben musste. Das Kriminalkomissariat Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

