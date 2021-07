Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Erfolg im Kampf gegen Diebstahl von Elektrofahrrädern - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Pforzheim (ots)

Im Kampf gegen Diebstähle von Elektrofahrrädern ist der Polizei am Freitagmorgen ein Erfolg gelungen. Die Beamten nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest.

Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 5:15 Uhr zwei Personen gemeldet, die in der Gymnasiumstraße ein Fahrrad stehlen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung gelang es den Einsatzkräften in der Folge, die beiden Tatverdächtigen in der weiteren Umgebung vorläufig festzunehmen und das betreffende Fahrrad sicherzustellen. Einer der beiden 18 und 19 Jahre alten Männer führte auch das mutmaßliche Tatwerkzeug, eine Eisensäge, mit sich. Nach ersten Erkenntnissen wurde offenbar ein Gitter durchgesägt, an welches das E-Fahrrad angeschlossen war. Die in der Region wohnenden Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls. Die Ermittlungen dauern an.

Frank Weber, Pressestelle

