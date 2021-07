Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht: Zigarettenautomat aufgebrochen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat in der Schauinslandstraße, Ecke Wartbergallee, in Pforzheim gemeldet. Die Tatzeit kann im Moment nicht näher eingegrenzt werden. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

