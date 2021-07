Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Eine verletzte Person durch Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28

Horb am Neckar (ots)

Eine verletzte Person und ein Sachschaden von rund 12.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 28 bei Horb am Neckar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 72 Jahre alter Kia-Fahrer auf der Kreisstraße 4779 von Altheim in Richtung Kreuzung Kreisstraße 4779/Bundesstraße 28 bei der Rexinger Kapelle. Er wollte die Kreuzung geradeaus überqueren und hielt wohl zuvor an der dortigen Stopp-Stelle kurz an. Danach fuhr er weiter, übersah jedoch offensichtlich einen von links kommenden 49-jährigen Audi-Fahrer und kollidierte daraufhin mit diesem. Dabei wurde die 43-jährige Beifahrerin im Audi leicht verletzt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 12.000 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell