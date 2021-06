Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Sternenfels - Unbekannter verursacht Unfall und fährt einfach davon

Sternenfels (ots)

Einfach davongefahren ist am Dienstagmorgen ein noch unbekannter Autofahrer, nachdem er bei Sternenfels einen Unfall verursacht hat.

Der Unbekannte wollte mit seinem Seat Leon gegen 6:45 Uhr von der Kreisstraße 4516 auf die Landesstraße 1134 einbiegen, als er dabei einer Renaultfahrerin die Vorfahrt nahm. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen wobei zumindest an dem Renault Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand. Ohne sich um den Unfall jedoch weiter zu kümmern, fuhr der Unbekannte daraufhin in Richtung Sternenfels davon.

Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Seat Leon oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

