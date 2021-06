Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Althengstett - Zwei Verletzte nach Unfall

Althengstett (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4308 am Dienstagfrüh gegen 06.45 Uhr.

Nach derzeitigen Kenntnissen war ein 37-jähriger Opel-Fahrer von Calw-Hirsau kommen in Richtung Ottenbronn unterwegs. Als er nach links in die Unterhaugstetter Straße abbog missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden 50-jährigen Peugeot-Fahrerin. Zunächst kommt es zur Kollision beider Fahrzeuge und in der Folge zur Kollision mit einem VW eines 49-Jährigen, welcher in der Unterhaugstetter Straße im Kreuzungsbereich wartete.

Der 37-Jährige und die 50-Jährige wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Dirk Wagner, Pressestelle

