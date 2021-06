Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Unfall unter Alkohol und Drogen verursacht

Pforzheim (ots)

Unter Alkohol- und mutmaßlicher Drogeneinwirkung hat am frühen Mittwochmorgen eine 21-jährige Fiat-Fahrerin in der Heinrich-Wieland-Allee einen Verkehrsunfall verursacht.

Nach bisherigem Stand der Feststellungen der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim war die 21-jährige gegen 02:20 Uhr vermutlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Heinrich-Wieland-Allee in Richtung Innenstadt unterwegs. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, es geriet ins Schleudern und prallte gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparkten VW und im weiteren Verlauf gegen einen weiteren vor dem VW geparkten VW.

Ein Alkoholtest ergab bei der Fahrerin einen Wert von 0,92 Promille Sie stand auch unter dem Verdacht des Drogenkonsums, was noch anhand der entnommenen Blutprobe abschließend zu verifizieren sein wird. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell