Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fußgängerin durch Unfall schwer verletzt

Mühlacker (ots)

Am Montagnachmittag kam es in Mühlacker zu einer Kollision zwischen einer Pkw-Lenkerin und einer Fußgängerin, bei welcher die Fußgängerin schwer verletzt wurde.

Die 57 Jahre alte Pkw-Lenkerin fuhr mit ihrem VW in Lomersheim auf der Otto-Aichele-Straße bergab in Richtung Wilhelmstraße. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte die 37-jährige Fußgängerin gegen 15:55 Uhr die Straße überqueren, als sie vom VW der 57-Jährigen erfasst wurde. Rettungskräfte kümmerten sich noch vor Ort um die verletzte Frau und brachten sie in der Folge ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell