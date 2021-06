Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Schömberg - Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Landesstraße 562

Schömberg (ots)

Eine verletzte Person und ein Sachschaden von rund 5.500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der Landesstraße 562 in der Nähe von Langenbrand bei Schömberg.

Gegen 07:10 Uhr wollte eine 20-Jährige VW-Fahrerin von Kapfenhardt auf der Kreisstraße 4318 kommend nach links auf die Landesstraße 562 in Richtung Langenbrand abbiegen. Dabei übersah sie wohl einen 57-jährigen VW-Fahrer der aus Richtung Langenbrand in Richtung Salmbach unterwegs war. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch die 20-Jährige leicht verletzt wurde und in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Beatrice Suppes, Pressestelle

