POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Einsatzkräfte nehmen Mann mit Samuraischwert in Gewahrsam - Zwei Polizeibeamte verletzt

Birkenfeld (ots)

Bei einem Einsatz am Samstagmorgen in Birkenfeld sind zwei Polizeibeamte verletzt worden. Ein 36-Jähriger mit einem Samuraischwert wurde in Polizeigewahrsam genommen.

Gegen 9:15 Uhr wurde dem Polizeinotruf gemeldet, dass der 36-Jährige eine Wohnungstüre in der Bahnhofstraße aufgebrochen und ein Samuraischwert bei sich habe. Bei Eintreffen von mehreren Streifenbesatzungen befand sich der Verdächtige bereits in der Wohnung einer Frau, zu der er offenbar eine Beziehung pflegte. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, hatte der Täter das Schwert mit Gurten auf den Rücken geschnallt und schlug nach dem von den Beamten mitgeführten Polizeihund. In der Folge leistete der 36-Jährige auch direkt gegen die Einsatzkräfte massiv Widerstand, schlug und trat, nach seinem Schwert griff er nicht. Den Polizisten gelang es mit dem Einsatz von Pfefferspray und Diensthund, den Täter zu überwältigen und in Gewahrsam zu nehmen. Er verhielt sich jedoch weiterhin äußerst aggressiv und trat gegen eine Polizeibeamtin sowie gegen die Türe eines Rettungswagens. Der 36-Jährige wurde im weiteren Verlauf fixiert und mit leichten Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem er dort behandelt wurde, brachten ihn die Beamten wegen seines psychischen Zustands in eine psychiatrische Einrichtung. Das Samuraischwert wurde sichergestellt. Bei dem Einsatz erlitten sowohl die Polizeibeamtin als auch ein Polizeibeamter leichte Verletzungen, beide konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Den Täter erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte.

