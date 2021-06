Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Leichte Verletzungen nach Verkehrsunfall und Führerschein beschlagnahmt

Haiterbach (ots)

Mit rund 1,6 Promille baute ein 60-jähriger Suzuki-Fahrer mit seinem Auto am Samstagabend einen Verkehrsunfall und verletzte sich hierbei leicht.

Der Fahrzeugführer war gegen 18:00 Uhr auf der Straße "Oberer Schömberg" in Richtung "Oberer Buchweg" unterwegs. Vermutlich kam er aufgrund seiner Alkoholisierung von der Fahrbahn ab und stieß im Anschluss gegen einen geparkten Audi. Hierbei richtete er einen Fremdschaden von geschätzten 5.000 Euro an. An seinem Suzuki entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und es wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der 60-Jährige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Sabine Maag, Pressestelle

