POL-Pforzheim: (Enzkreis) Maulbronn - Mit 2,2 Promille Zaun beschädigt - Zeuge verhindert Weiterfahrt

Maulbronn (ots)

Am Freitagabend verursachte ein 60-jähriger Pkw-Lenker unter Alkoholeinfluss einen Autounfall, bei welchem er einen Sachschaden von insgesamt rund 1.500 Euro hinterließ. Während seiner Festnahme beleidigte er fortwährend die Polizisten mit diskriminierenden Ausdrücken.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Audi des 60-Jährigen in der Klosterstraße unmittelbar vor dem Amtsgericht abgestellt worden. Gegen 19:50 Uhr stieg der Mann in das Fahrzeug ein und fuhr rückwärts aus dem Parkplatz. Beim Rückwärtsfahren überfuhr er einen Gehweg und prallte schließlich gegen einen Betonpfosten, an welchem Holzzaunelemente befestigt waren. Nach erneutem Vor- und wieder Zurückfahren kollidierte er ein weiteres Mal mit dem Pfosten, welcher daraufhin durchbrach und komplett beschädigt wurde. Aufmerksame Zeugen konnten die Situation beobachten und die Polizei verständigen. Einer der Zeugen verhinderte couragiert die Weiterfahrt des alkoholisierten Mannes, indem er den Fahrzeugschlüssel abzog und an sich nahm.

Der alkoholisierte Mann zeigte vor Ort offensichtliche Ausfallerscheinungen, so dass er nach dem Atemalkoholvortest noch eine Blutprobe abgeben solle. Während der Festnahme kam es dann zu den wiederholten Beleidigungen einer Beamtin und eines Beamten, so dass sich der Mann nun in einem Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte verantworten muss.

