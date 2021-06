Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Tödlicher Motorradunfall auf der B 463

(CW) Wildberg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich auf der B 463 bei Wildberg ein schwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein Motorradfahrer ums Leben gekommen ist. Der 59jährige Motorradfahrer fuhr auf der Calwer Straße von Seitzental kommend in Richtung Wildberg. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn, stürzte vom seiner Ducati und wurde über die Fahrbahn geschleudert. In diesem Moment kam ein 71jähriger Subaru-Fahrer entgegen, versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch nicht verhindern, dass er den am Boden befindlichen Motorradfahrer überrollte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb dieser noch an der Unfallstelle. Der Subaru-Fahrer sowie dessen Beifahrerin blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Im Einsatz befanden sich insgesamt vier Fahrzeuge der Polizei, vier Fahrzeuge der Feuerwehr mit 15 Mann sowie ein Rettungswagen und Notarzt.

Nadine Fromm, Führungs- und Lagezentrum

