Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" - mehrere Fälle

Keltern (ots)

Mehrere Fälle von betrügerischen Telefonanrufen durch angebliche Polizeibeamte haben sich am Donnerstag und Freitag in Keltern ereignet.

Bislang wurden insgesamt 20 Taten bekannt, bei denen die jeweiligen Geschädigten zumindest teilweise von einem angeblichen Beamten der "Kripo Birkenfeld" oder der "Polizei Birkenfeld" angerufen wurden. Im weiteren Verlauf behauptete der angebliche Polizist am Telefon zumeist, dass man Einbrecher festgenommen habe, weitere Einbrecher jedoch noch auf der Flucht seien. Die Polizei würde nun vorsichtshalber die Wertsachen der Geschädigten fotografieren, da dies wichtig für die Versicherung sei. Glücklicherweise gelang es den Betrügern jedoch in keinem Fall, einen der Geschädigten dazu zu bringen, ihnen Wertsachen oder Geld auszuhändigen. Die jeweiligen Versuche scheiterten alle bereits während des betreffenden Anrufs, mitunter da die Angerufenen misstrauisch wurden.

In einem Fall, der sich am Donnerstagmorgen in der Westlichen Friedrichstraße in Dietlingen ereignete, liegt ein Hinweis auf eine unbekannte Person vor, die sich dort Angaben zufolge verdächtig verhalten hätte. Der Unbekannte wird beschrieben als ein etwa 50 Jahre alter, 1,70 Meter großer Mann mit blonden, lockigen Haaren und normaler Statur. Er soll eine Brille getragen haben und mit einem hellen Pullover und einer grauen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Zeugen, denen der Unbekannte ebenfalls auffiel oder die Hinweise auf seine Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 79120 zu melden.

Folgende Präventionshinweise zur Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" finden Sie unter www.polizei-beratung.de:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

- Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell