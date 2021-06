Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grün?

Pforzheim (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Sachschaden von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich heute Vormittag in Pforzheim ereignet hat. Unklar ist dabei bislang, welcher der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß Grün hatte.

Ein 18-jährige BMW Mini-Fahrerin fuhr heute gegen 11 Uhr von der Straße "Am Bahnhofplatz" in Richtung Nordstadt. An der Kreuzung Am Bahnhofplatz/Lindenstraße sprang ihre Ampel wohl auf Orange, woraufhin sie nach eigenen Angaben noch etwas Gas gegeben habe, um die Kreuzung noch bei Orangelicht zu überqueren. Dabei kam es zur Kollision mit einem 51-jährigen Ford-Fahrer, der seinen Angaben nach bei grün von der Lindenstraße kommend in die Kreuzung einfuhr. Da sich die Angaben widersprechen, suchen die Polizeiermittler nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung oder zum Unfallhergang machen können. Die 18-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 bei der Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell