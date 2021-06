Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Wer hatte grün? -Polizei sucht Zeugen -

Mühlacker (ots)

Keine Einigkeit herrschte zwischen zwei Verkehrsteilnehmern, die am Donnerstagmittag in einem Unfall im Einmündungsbereich der Bundesstraße 10/Landesstraße 1134 verwickelt waren.

Eine 30-jährige Audi Fahrerin war gegen 14:00 Uhr auf der Bundesstraße 10 von Mühlacker in Richtung Illingen unterwegs als sie im Einmündungsbereich mit einem von rechts aus Richtung Dürrmenz kommenden Toyota zusammenstieß, welcher zeitgleich in die Einmündung nach rechts in Richtung Illingen einbog. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 96930, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

