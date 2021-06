Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Pforzheim

Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch: Person verstorben

Freudenstadt (ots)

Am Donnerstagabend ist es in Freudenstadt zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Person verstorben ist, gekommen. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen in einem Wohngebäude kam es seitens der Polizei zum Schusswaffengebrauch. Hierbei wurde ein 45-jähriger Mann tödlich verletzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Aus Neutralitätsgründen hat die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Konstanz die Ermittlungen übernommen. Derzeit können keine weiteren Angaben gemacht werden.

