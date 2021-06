Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Zeugen gesucht: 9-Jährige angefahren

Remchingen (ots)

Leichtverletzt wurde bereits am Montag gegen 13.15 Uhr ein 9-jähriges Mädchen in der Nöttinger Straße im Bereich der Hausnummer 14. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief das Mädchen in Höhe einer Bushaltstelle an einer Personengruppe vorbei. Die 9-Jährige wurde in der Folge von einem vorbeifahrenden Bus im Bereich ihres Schulranzens angefahren und stürzte. Glücklicherweise wurde das Mädchen nur leicht verletzt.

Hinweise zum Bus sowie zu dessen Fahrer liegen derzeit nicht vor. Der Fahrer des Busses wird wie folgt beschrieben:

Ca. 50-60 Jahre alt, dick und Halbglatze.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neuenbürg, Tel. 07082 7912-0, in Verbindung zu setzen.

