POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer unter Alkohol und Drogeneinfluss

Pforzheim (ots)

Bei einer Verkherskontrolle in der Zeppelinstraße stellten Beamte des Polizeirevier Pforzheim-Nord am Mittwochvormittag einen 43-jährigen Fahrzeugführer fest, der seinen Fiat Punto unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr lenkte. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich zudem Hinweise, dass der Mann zuvor Drogen konsumiert hatte.

Der Polizeistreife fiel zunächst gegen 10:45 Uhr in der Eutinger Straße ein Fahrzeug auf, an welchem keine erforderlichen Kennzeichen angebracht waren. Daraufhin hielten die Beamten den Fiat in der Zeppelinstraße an und kontrollierten den Autofahrer. Da Atemalkoholgeruch beim Fahrer wahrgenommen wurde, führten die Polizisten einen Atemalkoholvortest bei dem Mann durch, welcher einen Wert von rund 1,2 Promille offenbarte. Der 43-Jährige musste daraufhin die Beamten zwecks einer Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten. Dort ergaben sich Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum, was ein durch den daraufhin durchgeführten Drogenvortest bestätigt wurde. Warum der Mann sein Fahrzeug ohne Kennzeichen fuhr bedarf der weiteren Ermittlungen.

