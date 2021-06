Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Verkehrskontrollen an Unfallstrecken

Königsbach-Stein (ots)

Am Freitag und Montag kontrollierte die Verkehrspolizeiinspektion Pforzheim die Einhaltung der Geschwindigkeit im Bereich der Landesstraße 611. Zwei Motorradfahrer sowie ein Pkw-Fahrer müssen mit Fahrverboten rechnen.

Zunächst fanden am Freitag, 18.06.2021, zwischen 12:00 Uhr und 15:00 Uhr Geschwindigkeitsmessungen statt. Der Spitzenreiter war hier mit 156 km/h bei erlaubten 100 km/h ein Kraftradfahrer. Das zweite Mal wurde am Montag, 21.06.2021, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr auf der Landesstraße in einem Bereich mit der Höchstgeschwindigkeit von erlaubten 70 km/h kontrolliert. Mit 123 km/h muss hier auch ein Motorradfahrer mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Insgesamt wurden 755 Fahrzeuge auf ihre Geschwindigkeit hin überprüft und 92 Bußgeldverfahren eröffnet.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell