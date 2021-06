Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zeugen gesucht wegen versuchten Wohnungseinbrüchen

Pforzheim (ots)

In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, haben Unbekannte in Pforzheim versucht in zwei Wohngebäude in der Siegfriedstraße gewaltsam einzudringen. Der dabei entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht näher beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

