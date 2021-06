Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht: Autoaufbrüche und beschädigte Autos

Mühlacker (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Freitags auf einem Parkplatz in der Hermann-Hesse-Straße in Mühlacker zwei Autos aufgebrochen. Das erste Auto wurde im Zeitraum vom 05:50 bis 14:50 Uhr gewaltsam aufgebrochen. Das zweite in der Zeit von 16:00 bis 18:30 Uhr. In beiden Fällen wurden Geldbeutel entwendet. Es entstanden Gesamtsachschäden von einigen hundert Euro.

Die Taten könnten mit zwei Sachbeschädigungen an geparkten Autos in der Kelterstraße zusammenhängen, welche ebenfalls im Laufe des Freitags verübt wurden. Bei einer der Sachbeschädigungen hatte ein Unbekannter gegen 17:15 Uhr die Fensterscheibe an der Beifahrertür eines Pkws eingeschlagen. Als die Alarmanlage losging, flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad. Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ungefähr 175 cm groß, Glatze, trug eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07041 9693-0 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

