POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Zeugen gesucht wegen Pkw-Brand in Enzberg

Mühlacker (ots)

Am Freitagnachmittag hat gegen 15:50 Uhr ein am Rathausplatz geparkter Pkw in Enzberg bei Mühlacker gebrannt. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Beatrice Suppes, Pressestelle

