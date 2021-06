Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Elektrofahrräder entwendet - hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Auf rund 13.500 Euro wird der Diebstahlsschaden geschätzt, welchen unbekannte Täter am Freitagvormittag hinterließen.

In der Zeit zwischen 08:20 Uhr und 12:45 Uhr stahlen Unbekannte von einem Firmenparkplatz in der Straße "Im Altgefäll" vier Elektrofahrräder. Diese waren an einem Fahrradunterstand angekettet worden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd unter 07231 186-3311 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

