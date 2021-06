Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS/OG) - Öffentlichkeitsfahndung: 22-Jährige vermisst

Freudenstadt / Offenburg (ots)

Die 20-jährige Laura N. wird vermisst.

Die Vermisste stammt aus dem Raum Freudenstadt und wurde zuletzt am 19.06.2021 gegen 22.00 Uhr am Bahnhof in Offenburg gesehen. Dort traf sie auf eine unbekannte Gruppe und wollte über diese ihre Familie anrufen, da ihr Handyakku leer war.

Seitdem fehlt jede Spur von der Vermissten.

Hier gehts zur Fahndung mit Lichtbild:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/vermisstenfahndung-freudenstadt-offenburg/

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel. 07231 186-4444, in Verbindung zu setzen.

Dirk Wagner, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell